Сейм Латвии поддержал законопроект о роспуске Рижской думы

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4 февраля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Заседание Сейма Латвии, Guo Qun / globallookpress.com

Сегодня, 4 января, парламентская бюджетно-финансовая комиссия перед окончательным чтением поддержала законопроект о роспуске Рижской думы. К чему готовиться рижанам?

Интересно, что при голосовании комиссия Сейма совершенно не прислушалась к предупреждению парламентского юридического бюро! Юристы Сейма предупреждали депутатов о высоких конституционных рисках. Что это значит? То, что в настоящее время фактически не существует правонарушений, за которые Рижская дума может быть уволена.

Представитель юридического бюро парламента Эдвин Дановскис: «Чтобы распустить Рижскую думу на законных основаниях, должна быть возможность зафиксировать существующее в настоящее время нарушение закона. Но таких нарушений нет. В аннотации к законопроекту о роспуске Рижской думы сказано, что самоуправление должно быть распущено из-за неспособности выполнять функцию по вывозу отходов. На прошлой неделе Сейм принял поправки, которые предусматривают то, что самоуправление в течении 12 месяцев перед окончанием срока договора с предприятием по вывозу отходов проводит закупку. Иными словами, в настоящий момент нет нарушения закона, за которое можно распустить думу. Если дума будет распущена и подаст иск в Конституционный суд, вероятность того, что государство проиграет дело, достаточно высока».

Если нет нарушений, но думу распускают (или могут), то на каких основаниях? Что хочу, то и делаю? Такая позиция комиссии Сейма?

Комментарии латвийского политолога Яниса Григалиса: «Всем и давно понятно, что дело тут не в мусоре! Нарушений нет. Но роспуск намечается. Удивительное соблюдение законности. Для комиссии главное – роспуск. А потом уже «суть да дело». Пока иски, суды и т.д. За это время многие «получат» доходные места и обеспечат себе будущее, договорятся между собой и т.д. Прогнозы строить при такой нестабильности – пустое! Тут только личные интересы. Неприкрытые.»