Самого высокого в мире снеговика слепили в Австрии

Самого большого снеговика в мире слепили в Австрии. Соответствующую информацию во вторник, 4 февраля, предоставили в пресс-службе горнолыжного курорта Ризнеральм в местечке Доннерсбахвальд.

Снеговика высотой 38,04 метра было решено назвать Ризи ("Великан"). Подчеркивается, что он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его высота побила рекорд снеговика высотой 37,21 метра, которого слепили в американском Штате Мэн в 2008 году.

На создание гигантского человечка из снега австрийцам потребовалось почти 40 дней. Его лепили при помощи снежных пушек, подъемного крана и экскаватора. На снеговика ушло 800 тонн снега.