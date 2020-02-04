Профессор Хигир: Принц Гарри, хоть и бабник, никогда не бросит Меган

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4 февраля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Принц Гарри с супругой Меган Маркл, Stephen Lock / globallookpress.com

Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир анализирует характер британского принца Гарри и объясняет его решение перебраться с семьей в Канаду.

Принц Гарри (он же Генри Чарльз Альберт Дэвид), младший сын принца Уэльского Чарльза и – царство небесное! - принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II родился 15 сентября 1984 года – в год Крысы.

Внешне очень похож на старшего брата Уильяма, но отнюдь не по характеру. Гарри весь в мать, Уильям - в отца. Младший вообще-то раздолбай, очень неорганизованный. Но парень отважный, честный, конкретный, прямой – что думает, то и говорит. Не конфликтный, но оскорбленный может покрыть матом и даже полезть в драку. Упрямый. Темпераментный, рисковый. И большой бабник. До женитьбы на американке Меган Маркл серьезные отношения у него были с двумя девицами – с Челси Дэйви и с Крессидой Бонас. Первая родилась в октябре, вторая - в феврале. Оба месяца плохо сочетаются с сентябрем – месяцем рождения Гарри. Челси родилась в год Быка (1985), а Крессида в год Змеи (1989). Змея и Бык с Крысой (Гарри) тоже не очень ладят. Обе женщины в постели не вполне удовлетворяли принца, он более темпераментен в сексе. Обе были не слишком щедры на похвалы и ласку, а Гарри из того рода людей, что нуждаются в комплиментах.

Меган Маркл, родившаяся 4 августа 1981-го года – именно та женщина, которая ему нужна. Властная, она - лидер в семье. К тому же на три года старше, в ее отношении к мужу есть что-то материнское, не забудем, что Гарри потерял мать в возрасте 12 лет, ему не хватало материнской ласки. В сексуальном плане здесь полная гармония. Сентябрь (Гарри) и август (Меган) – отличное сочетание. Крыса (Гарри) и Петух (Меган) тоже.

Но вот с бабушкой принца Елизаветой Второй у Меган отношения не сложились. Во многом поэтому супруги и решили уехать в Канаду. Точнее, Гарри подчинился решению своей жены. В некотором роде он стал подкаблучником. Семья крепкая, рождение сына стало гарантией того, что вряд ли распадется. Гарри, хотя и, повторю, бабник, никогда не бросит Меган.

Оценки характера принца Гарри (по 10-бальной системе):

- Смелость - 10

- Чувство юмора – 8

- Общительность - 8

- Открытость - 8

- Принципиальность - 9

- Умение сопереживать - 8

- Самолюбие - 8

- Аналитический ум – 7

- Твердость характера – 8

- Упрямство - 9

- Умение приспосабливаться - 3

- Пунктуальность - 3

- Способность пойти на риск – 10

- Эмоциональность - 9

- Уверенность в своих силах – 10