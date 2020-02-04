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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Партия Ле Пен не может вернуть кредит российской компании

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Партия Ле Пен не может вернуть кредит российской компании
Фото Alexis Sciard

Российская компания «Авиазапчасть» пытается отсудить долг по кредиту, который взяла у неё французская партия «Национальное объединение». 9 миллионов евро получены в российском банке шесть лет назад. После банкротства финансового учреждения кредит перекупили частные компании, последняя из которых пытается вернуть деньги через суд, который состоится в июне 2020 года.

Деньги в кредит брала сама лидер партии Ле Пен на свою предвыборную кампанию в Первом чешско-российском банке. После банкротства банка его перекупила фирма «Конти». Руководитель фирмы Сергей Евсеев сообщил, что возможно передаст кредит другой организации. Этой компанией и стала «Авиазапчасть». Она занимается экспортом запасных частей и обслуживанием техники. Компания заключила несколько контрактов с Министерством обороны России.

Французская партия должна была вернуть долг ещё в 2019 году, однако этого сделать не удалось. У партии не оказалось финансовых резервов. Но французы смогли договориться с руководством российской компании о реструктуризации долга.

Однако эксперты считают, что у партии Ле Пен и в дальнейшем не будет возможности вернуть долг. Она не имеет недвижимости и каких-либо финансовых счетов.

ПВ

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