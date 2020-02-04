Мэр Риги: нельзя управлять городом, как это делала партия «Согласие»

//В мире 13+

4 февраля 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото Mrus.db.lv

В Рижской думе кипят страсти! Обстановка накалилась до предела. Партия "Согласие", простите, встала "в позу" - готова "свалить" мэра Риги Олега Бурова! Иначе бюджета столицы, дорогие рижане, вам не видать! Выходит, что политические амбиции партии г-на Ушакова гораздо выше, чем финансирование города. И что теперь? Специально для "Аргументов Недели" комментарии мэра Риги Олега Бурова.

-Олег, что происходит в Рижской думе? Почему до сих пор не принят бюджет?

-Скажу откровенно! На сегодняшний день невозможно договориться по бюджету Риги с партией "Согласие". Невозможно! Я делаю всё, чтобы Рижская дума работала. Шестого февраля должно быть заседание, где будут рассматриваться два вопроса – бюджет столицы на 2020 год и вопрос о моем уходе с поста мэра. Повторяю, что бюджет в данной ситуации не может быть принят. Но шестого февраля заседание будет.

-Вопрос с "Согласием" понятен. Они желают вашего ухода. А оппозиционные партии в Рижской думе на чьей стороне?

-Да, с партией "Согласие" уже все ясно. Коллеги из моей партии "Честь служить Риге" отдадут голоса мне. Что касается оппозиции, то на этот вопрос я отвечу вам завтра вечером. Точно. Пока немного рано.

-Олег, я узнала из своих источников, что глава парламента г-н Кариньш не в восторге от хлопот по роспуску думы. Вы знаете об этом?

-Я думаю, что в парламенте сейчас хватает своих дел! Им бы с текущими делами разобраться…

-Какой наилучший выход в данной ситуации для вас?

-Так работать, как сейчас, увы, нельзя. И управлять городом, как это делала партия "Согласие" тоже нельзя. Времена другие. Внеочередные выборы – лучший вариант!

-Почему же партия "Согласие" так негативно настроена? В чем дело?

-Они больше не являются лидерами и "не первая скрипка". Иные времена. Город должен меняться. Рига должна дышать полной грудью. А данная партия смириться с этим не может!

-Спасибо, Олег. Рижане обязательно поддержат вас!

-Спасибо.



Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН.