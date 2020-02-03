Во Франции произошло нападение: мужчина с ножом набросился на жандарма

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3 февраля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, который на него напал. Об этом сообщает в понедельник газета Figaro.

Известно, что мотивы нападавшего к настоящему моменту неизвестны. Инцидент произошел около 17.30 по московскому времени в коммуне Дьёз. Жандарм сперва применил против нападавшего слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нему. Обидчик получил ранение в область живота и был госпитализирован в медицинское учреждение.

А в Уфе 33-летний местный житель Владимир предотвратил страшное преступление, которое могло совершиться в отношении двух маленьких мальчиков. Но в конечном итоге мужчина сам оказался в СИЗО.