Министр здравоохранения Латвии: Система е-здоровья – бесконечный кошмар

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3 февраля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Медик, pixabay.com

С латвийской медициной давно не все так гладко: врачи митингуют, пациенты жалуются на дороговизну лекарств и лечение, больницы закрываются. И вот опять напасть – система е-здоровья.

С 2018 года бумажные больничные листы и бумажные рецепты в Латвии, увы, канули в Лету! Вместо них врачи (с пациентами) перешли на электронные версии. Сразу хочу отметить, что электронные версии (е-здоровье) – серьезный проект! Его разрабатывали более десяти лет и потратили на него более 16 млн евро.

Деньги, конечно, огромные! А результат?

Честно скажу, немного найдется в Латвии врачей и пациентов, которые с первого раза овладели данной системой! Лично я… не совладала с е-здоровьем до сих пор. Но ладно я, а министр здравоохранения должна же?

Не все так просто, как оказалось. Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле назвала систему е-здоровья!!! Бесконечным кошмаром! Как же так? Почему?

«Было ли у меня желание сказать: «Давайте прекратим мучиться и просто признаем, что это была ошибка, некачественная работа и пользоваться продуктом очень сложно!» Да, у меня было такое желание! Отказаться от е-здоровья, увы, нельзя. Финансирование проекта шло из европейских фондов. К сожалению, этот бесконечный кошмар продолжается, и сейчас актуален вопрос, можем ли мы на этом бракованном фундаменте все-таки построить функционирующую систему электронных рецептов, которая будет работать 24 часа в сутки и как можно с более редкими сбоями», - заявила г-жа Винькеле.

Браво, министр Латвии! Вполне серьезно! Браво за откровенность.

Во мне теплится надежда, что я еще совладаю с е-здоровьем! А вот как же быть с бабушками и дедушками?