В аэропорту Мадрида готовятся к аварийной посадке самолета

Стало известно, что пассажирский самолет Air Canada готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Мадрида. "Адольфо Суарес Мадрид Барахас" уже готовится принять рейс, направлявшийся в Торонто.
Лайнер, следовавший по маршруту Мадрид – Торонто, вылетел в 16.55 по московскому времени. В аэропорт уже направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты.
Во время взлета сломалось шасси, самолет начал вырабатывать топливо, летая на очень низкой высоте.
Исправительные работы должны занять около трех часов.
Ранее сообщалось: по состоянию на сегодня, 3 февраля, на территории КНР нет организованных российских туристов. Благодаря эффективной работе туроператоров они вернулись в Россию.