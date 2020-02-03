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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В аэропорту Мадрида готовятся к аварийной посадке самолета

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В аэропорту Мадрида готовятся к аварийной посадке самолета
Фотобанк АН

Стало известно, что пассажирский самолет Air Canada готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Мадрида. "Адольфо Суарес Мадрид Барахас" уже готовится принять рейс, направлявшийся в Торонто.

Лайнер, следовавший по маршруту Мадрид – Торонто, вылетел в 16.55 по московскому времени. В аэропорт уже направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты.

Во время взлета сломалось шасси, самолет начал вырабатывать топливо, летая на очень низкой высоте.

Исправительные работы должны занять около трех часов.

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ЕЧ

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