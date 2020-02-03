Министр обороны Латвии посетовал, что за один день из русских историческую память не вытравишь

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3 февраля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Право слово, создается такое впечатление, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс скоро удостоится «почетного места» в номинации «что хочу, то и говорю». Очередное интервью министра латышским СМИ - тому подтверждение.

Один из «наболевших» вопросов, конечно, о русских. В своем интервью г-н Пабрикс посетовал, что за один день из русских историческую память не вытравишь.

Надо отдать должное министру, что в начале интервью г-н Пабрикс пытался «нейтрально» и сдержанно отвечать на вопросы о «часе Х» (готовность населения защищать Латвию с оружием в руках), но журналист не унимался и продолжал….

- Тут место вопросу, как наше общество воспринимает Россию. Латыши в основном, как угрозу, русская публика – нет. Как будто не было Грузии, Украины….

- В информационном пространстве мы долгие годы были в позиции догоняющего. Российские СМИ были под госконтролем, хорошо финансировались, были достаточно влиятельны и привлекательны. А мы не могли достаточно четко сформулировать идеи своей государственности. Во-вторых, существует историческая память, которая связана с этнической принадлежностью к России, и автоматически создает силы притяжения в таких семьях. Это невозможно изменить за один день. Это можно сделать только терпеливо, долговременным влиянием, успешным информированием.

Что же получается, господа-товарищи? У русскоязычных Латвии хотят «изничтожить» этническую память и корни? А как можно иначе трактовать слова г-на Пабрикса?

Интересно, а это личное мнение? Впрочем, какое же личное, если интервью дает сам министр обороны Латвии! Получается, что такая позиция правительства?

С такими вопросами как русскоязычный журналист обратилась к латвийскому политологу Янису Григалису.

- Янис, а зачем нужно было так «провоцировать» министра обороны? Разве позиция журналистов латышских СМИ – «вбивать» клин в отношения между русскими и латышами? Зачем так «страстно» поднимать и так больную тему?

- Что я могу сказать? Вот такие есть «профессиональные» журналисты. Вот так «хорошо» работает пресс-служба министра обороны Латвии! Могу сказать, что г-н Пабрикс не имеет военного образования! И, видимо, не всегда знает, что лучше промолчать, чем сказать.

- А как же из русскоязычных Латвии будут «вытравливать» историческую память? Откройте секрет! Насколько я знаю, в Сибири, Казахстане есть латышские общества и целые поселения, но они сохранили и язык, и культуру, и традиции. У них никто не вытравливает ничего!

- Я думаю, что г-н Пабрикс не совсем ясно выразился: никто в Латвии не отнимает у русскоязычных культуру, язык, традиции. Пожалуйста, говорите! Более того, посмотрите сколько артистов приезжают из России! Очень много. Больше, чем в советское время. Речь г-на министра шла о том, что готовность населения Латвии защищать страну, если понадобится, улучшается. И среди русскоязычных тоже. Кстати, г-н Пабрикс отметил, что различия в позициях между русскими и латышами, к счастью, не столь велика. И это радует.

- Я не пойму, а стоит уже к «часу Х» готовиться? Я недавно из Москвы, но, честное слово, не слышала, что Россия собралась «нападать» на Латвию! Может за пару недель что-то изменилось? Не знаете?

- Ваш юмор обнадеживает. Что по данному вопросу сказал министр обороны Латвии? Сравнительно низок сегодня уровень угрозы для Латвии.

- И на том спасибо!