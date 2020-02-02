Президент Эстонии заверила, что пересмотра границ с Россией не будет

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2 февраля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна не станет добиваться пересмотра границ с Российской Федерацией. По её словам, границы Эстонии оговорены в Тартусском мирном договоре, который «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства».

В воскресенье, 2 февраля, в Эстонии отмечают сто лет со дня подписания Тартусского мирного договора. В честь этого президент заявила, что страна не станет пересматривать расположение государственных границ.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу», - считает Кальюлайд.