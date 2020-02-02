Что не так с Boeing 737 MAX?

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2 февраля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Самолеты Boeing 737 MAX, Seattle Aviation Images / globallookpress.com

Авиакатастрофы случались всегда, но авиастроительные компании не прекращали выпуск самолетов кроме… Boeing 737 MAX. Производство данного лайнера приостановлено в январе 2020 года. Причиной послужили две крупные авиакатастрофы: 10 марта 2019 года самолет потерпел крушение, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби (погибло 157 человек) и в октябре 2018 года лайнер упал в море через несколько минут после вылета из Джакарты (189 человек разбились). Специально для «Аргументов Недели» мнение европейского эксперта.

Что же не так с Boeing 737 MAX?

«Первая ошибка концерна Boeing заключалась в том, что они решили сделать более экономичный двигатель. Двигатель они сделали, но он получился намного больше, чем предыдущий. И для того, чтобы разместить его безопасно под крылом пришлось изменить угол установки крыла (крылья подняты вверх). Естественно, переместился «центр тяжести». А это важная характеристика. Ухудшились и аэродинамические характеристики самолета. И для того, чтобы «держать» самолет в полете, установили компьютерные программы, которые выполняли данную функцию. Одна из функций – резкое снижение самолета для разгона скорости (не хватает скорости на любом этапе полета). А если у самолета не хватает, например, высоты, то происходит катастрофа. И если идет сбой электроники, то результат идентичный.

Я могу высказать свое мнение. По моим предположениям, пилот не может отключить электронику и взять управление в «ручной режим».

Любой самолет имеет характеристику «качества». Например, самолет Л-410 имеет цифру «14». Это значит, что с высоты 1 км он может планировать 14 км. У Boeing 737 MAX данная характеристика отсутствует. Я так полагаю.

Была информация в СМИ, что старший инженер данной компании сказал, чтобы снизить расходы концерн отказался от системы безопасности самолетов (мсas). Система безопасности полетов важна! Она снижает риски, которые привели к вышеупомянутым авариям.

Я считаю, что концерн принял верное решение о прекращении выпуска данного типа самолета. Более того, в процессе доработки было выявлено еще восемь опасных проблем! Будет ли летать данный тип самолета? Пока сложно сказать.»