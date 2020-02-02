В Венеции проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

В воскресенье, 2 февраля, в Венеции проводится операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Транспортное движение в итальянском городе сегодня будет существенно ограничено.

В мэрии уточнили, что для проведения операции понадобится эвакуация населения, проживающего в радиусе 1816 метров от места обнаружения снаряда – речь идет примерно о 3,5 тыс. человек.

Ограничения будут введены на передвижение любого транспорта и пешеходов в зоне безопасности и по мосту "Либерта" между Местре и Венецией. Более того, в венецианском аэропорту "Марко Поло" с 8.30 до 12.30 по местному времени ожидаются задержки рейсов.