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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Венеции проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Венеции проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны
Венеция, pixabay.com
В воскресенье, 2 февраля, в Венеции проводится операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Транспортное движение в итальянском городе сегодня будет существенно ограничено.
 
В мэрии уточнили, что для проведения операции понадобится эвакуация населения, проживающего в радиусе 1816 метров от места обнаружения снаряда – речь идет примерно о 3,5 тыс. человек.
 
Ограничения будут введены на передвижение любого транспорта и пешеходов в зоне безопасности и по мосту "Либерта" между Местре и Венецией. Более того, в венецианском аэропорту "Марко Поло" с 8.30 до 12.30 по местному времени ожидаются задержки рейсов.
ЕТ

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