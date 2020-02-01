Мэр Риги намерен отстаивать бюджет столицы в одиночку

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1 февраля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Уже пошел второй месяц нового года, а у столицы Латвии нет бюджета. Рига «живет» без денег. Вчера, 31 января, состоялось очередное заседание Рижской думы по финансовым и административным делам, но, увы, ничем хорошим оно не закончилось.

На данное заседание пришла даже фракция «Согласия». Обычно, вышеупомянутая партия игнорирует подобные собрания. Но тут пришла. Зачем? Чтобы снять с повестки дня вопрос о принятии бюджета!

Шесть голосов было подано «за» «снятия вопроса», а пять – против. Заседание длилось 20 минут.

Мэр Риги Олег Буров «поблагодарил» партию «Согласие» за то, что они сделали все, чтобы бюджет не был принят. Разумеется, это разозлило фракцию.

«Господин, Буров! Очень прошу не использовать такую риторику. Отвечая вам, скажу – лучше не работать, чем так работать. Как вы!», - заявил Михаил Каменецкий из партии «Согласие».

Последний день января – последняя возможность обсудить рижский бюджет до пленарного заседания, которое состоится 6 февраля. Но тогда за него придется голосовать.

А что мэр Риги Олег Буров? Он не намерен отступать от своих позиций и готов отстаивать бюджет столицы даже в одиночку.

Почему же партия «Согласие» так ненавидит г-на Бурова? Что вообще происходит?

Данную ситуацию прокомментировал экспертный источник «АН» в Латвии.

«Данная ситуация – тактический ход из Брюсселя. Я говорю о евродепутате Ушакове, который был когда-то мэром. Обычные закулисные игры. Могу сказать, что если г-н Ушаков хочет напугать г-на Бурова, то все зря! Олег Буров – мастер закулисных игр. Он все правильно понимает и умеет отвечать. Партия «Согласие» «кричала», что не хочет роспуска думы. А как называется то, что они сейчас делают? Инициируют роспуск. На что они надеются? На собственные интриги и на тех избирателей, которые еще остались. Могу сказать точно, что все решит парламент. Но знаю, что премьер Латвии не хочет роспуска думы. Посмотрим. Снимут ли Бурова? 50 на 50. Пока рано давать прогнозы! Реально рано!»