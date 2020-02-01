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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Чешские программисты на деле доказали, что министр собирался разбазарить бюджетные деньги и чиновнику пришлось уйти в отставку

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Чешские программисты на деле доказали, что министр собирался разбазарить бюджетные деньги и чиновнику пришлось уйти в отставку
Фото: cоцсети

Чешские программисты утерли нос министру транспорта, который хотел потрать из казны огромные деньги на создание сайта, который, по их мнению, столько не стоил. В результате – приложение успешно тестируется, а чиновника с позором отправили в отставку.

Правительство Чехии в январе объявило тендер на создание электронного сервиса, который выдавал бы разрешение на проезд по платным автомагистралям. Заказ на 400 миллионов чешских крон, а это чуть больше включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Подрядчика нашли без открытого конкурса, что изрядно «взбесило» чешское IT-сообщество.

"Я решил показать государству, что желание потратить 16 млн евро на интернет-магазин с электронными разрешениями на проезд по автомагистралям нелепо и бессмысленно", - сказал один из разработчиков Томаш Русской службе Би-би-си. Кроме того, программиста возмутили нарушения в ходе тендера и поспешный выбор исполнителя. "Время на подачу заявок было резко сокращено на четыре рабочих дня. В результате всего две фирмы успели откликнуться, и одна из них попросила вот эту дикую сумму", - добавил Вондрачек.

Айтишник кинул клич, и компьютерные гении доказали, что задачу тендера можно решить за один уикенд и к тому же бесплатно. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, а министра транспорта страны уже отправили в отставку.

БИ

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