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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Лукашенко на встрече с Майком Помпео рассказал об опыте сотрудничества спецслужб Беларуси и США

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лукашенко на встрече с Майком Помпео рассказал об опыте сотрудничества спецслужб Беларуси и США
Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Минске отметил опыт сотрудничества спецслужб Беларуси и США. Помпео ранее был главой ЦРУ.
Лукашенко и Помпео впервые провели личную встречу.

Белорусский президент рассказал, что в пору работы Помпео в ЦРУ Минск вместе с американцами проводил ряд совместных мероприятий по линии спецслужб в борьбе против терроризма, торговли людьми, - передает RT. По словам Лукашенко, были проведены несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов, на белорусской границе были задержаны злоумышленники, "которые перевозили через границу ядерные материалы в сторону Запада".

ИЧ

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