Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Путин заявил, что готов помочь Китаю в ситуации с коронавирусом

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что готов помочь Китаю в ситуации с коронавирусом
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил сочувствие председателю КНР Си Цзиньпину в связи со вспышкой коронавируса. Политик также заявил, что готов помочь Китаю в ситуации с заболеванием.
 
В пресс-службе Кремля отметили, что соответствующее заявление Владимир Путин сделал в телеграмме, направленной ранее Си Цзиньпину.
 
Российский лидер выразил уверенность в том, что благодаря решительным мерам, которые в настоящий момент принимают власти Китая, распространение эпидемии удастся остановить. По словам главы РФ, компетентные ведомства России настроены на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами.
ЕТ

//картина дня

Политика

Зеленский хочет затащить США на Донбасс

Зеленский хочет затащить США на Донбасс

Киев планирует подключить Вашингтон к конфликту на Донбассе. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео. Тот накануне прилетел в Киев.

В беседе с «АН» двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств легендарный Джефф Монсон поделился своим мнением об американской внешней политике и демократии, рассказал, почему поддерживает Донбасс, чем занимается, будучи депутатом…

В беседе с «АН» двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств легендарный Джефф Монсон поделился своим мнением…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: подозрение на коронавирус в Новосибирске…

Суррогатное материнство стало настолько популярным, что многие богатые и знаменитые прибегают к услугами «матки за деньги». Но рожать из пробирки - это "свинство…

В России выявлены первые два случая заражения новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами Китая, заявила Татьяна…

В Сети появилось видео, достойное знаменитых голливудских блокбастеров про апокалипсис. Вот только это не дорогостоящие спецэффекты, а российская реальность. В Питере…