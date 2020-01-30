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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Техас: свиной цепень находился в мозге мужчины 10 лет

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Техас: свиной цепень находился в мозге мужчины 10 лет
фото: pixabey

Житель Техаса на протяжении длительного времени мучился от головной боли, обмороков и приступов рвоты. Когда же он внезапно потерял сознание, его отвезли в больницу, где врачи нашли в его мозге образование длиной около 4 см.

Анализы установили, что в мозге мужчины находится свиной цепень. По словам пациента, личинка паразита, вероятно, попала в организм около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и поел там плохо прожаренную свинину. По словам врачей, обычно свиной цепень поражает кишечник, но может добраться и до головы, поселившись в глазах или мозге. Американцу была назначена операция, в ходе которой червь был удален из мозга. Сейчас мужчина здоров.

СЕ

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