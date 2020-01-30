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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Как разбогатеть за час? Илон Маск снова «прирос» деньгами

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Как разбогатеть за час? Илон Маск снова «прирос» деньгами
Илон Маск. Фото: Nicole Kubelka via www.imago-ima/www.imago-images.de

Всего час потребовался американскому предпринимателю Илону Маску, чтобы его состояние «подросло» на 2,3 млрд долларов.

Такое стало возможным из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla. Повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска до 36 млрд долларов. Непосредственно Илону Маску принадлежат 22 процента акций Tesla.

Впрочем, известны случаи, когда из-за биржевых торгов и падения курса акций Маск терял крупные суммы, причем, за менее короткие сроки.

Компания Tesla Motors со штаб-квартирой в Калифорнии была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий.

ДВа

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