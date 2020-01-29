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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Белоруссии задерживают руководителей сахарных заводов

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии задерживают руководителей сахарных заводов

В Белоруссии назревает очередной коррупционный скандал. Директора практически всех крупных сахарных заводов страны исчезли со своих рабочих мест. Для задержания одного из руководителей пришлось разворачивать самолёт, летевший в Мюнхен.

По неофициальным сведениям, в домах всех руководителей комбинатов прошли обыски. Белоруссия отчаянно борется с коррупционерами и пытается скрыть любую информацию, относящуюся к следственным действиям.

В процессе расследований становится известно, что коррупция проникла во все уровни управления страной. Эксперты предполагают, что для власти выгодно иметь компромат на всех чиновников.

Ситуация вокруг сахарных заводов остаётся пока закрытой. Известно, что практически все комбинаты являются убыточными, из-за этого государство вынуждено выделять им кредиты. Помимо этого белорусское руководство установило очень высокие цены на сахар, почти в два раза выше, чем в России. С 2007 года Минск отказался покупать сахар в России, защищая свой внутренний рынок.

Из белорусских СМИ стало известно, что «сахарным делом» занимается Комитет государственной безопасности страны, а количество фигурантов по делу уже превысило 10 человек.

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