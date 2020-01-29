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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Зеленского подозревают в тайном наделении Донбасса особым статусом

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленского подозревают в тайном наделении Донбасса особым статусом

Глава Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду на рассмотрение законопроект «Об изменении основ территориального устройства страны». Согласно ему планируется передать часть полномочий по управлению государством так называемым местным общинам. А народ уже наделит властью исполнительные комитеты.

Помимо этого Зеленский захотел поставить на местах префектов - представителей украинской власти в регионах. Однако такое новшество можно назвать попыткой установления авторитаризма в стране.

Депутаты украинского парламента призывают президента Зеленского быть осторожнее с новыми законами. Если определённую полноту власти получат жители Донецкой и Луганской областей, то данные регионы можно будет окончательно потерять.

В Раде подозревают Зеленского в попытке завуалировать передачу Донбассу особого статуса. Ряд украинских экспертов считают, что глава Украины начал изменять Конституцию сразу после «Нормандской встречи» в Париже.
Децентрализации власти опасаются и европейские государства. В Германии считают, что новый закон должен дать больше прав общинам, а не создать предпосылки для раскола страны.

Попытка передачи власти на места у многих экспертов, политологов и депутатов вызывает критику и подозрения. Все прекрасно понимают, что при получении определённой власти местные руководители смогут принимать независимые от Киева решения.

ПВ

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