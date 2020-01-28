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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Китай выходит в лидеры по продаже вооружения

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Китай выходит в лидеры по продаже вооружения

Китай опередил Россию по производству и реализации вооружения. На первом месте по объёмам продажи оружия на мировом рынке стоит США. Они за год производят его на общую сумму более 220 миллиардов долларов. Далее идёт Китай – 54 миллиарда долларов. На третьем месте находится Россия с объёмом в 37 миллиардов долларов.

Китай производит на продажу самолёты, авионику, ракеты и космическую технику. Эксперты советуют внимательнее отнестись к военно-промышленному комплексу КНР, ведь реальную статистику никто никогда не узнает.

Российские аналитики рассчитывают, что Россия сможет сохранить свои позиции по экспорту оружия. В этом году продажи вырастут ещё на 2 миллиарда долларов. Китай имеет большой оборонный заказ для собственного государства и гражданского производства. Поэтому в реальности КНР может уступить России по производству вооружения, идущего на экспорт.

Китай с конца прошлого века импортировал оружие, в том числе и из России. В начале XXI столетия в КНР стали осваивать технологии производства и создавать собственный военно-промышленный комплекс. Несмотря на то, что в поднебесной производятся российские «Грады» и американские «Першинги», создать качественные двигатели для танков китайцы не могут.

С гордостью можно сказать, что и российские системы ПВО не может превзойти ни одно государство, поэтому наше оружие будет ещё очень долго востребованным на мировом рынке.

ПВ

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