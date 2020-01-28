Появилась информация о гибели офицера ЦРУ, который курировал атаку на Сулеймани

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28 января 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

генерал Сулеймани, Ahmad Halabisaz/XinHua

Днем во вторник, 28 января, в СМИ появилась информация о гибели высокопоставленного офицера ЦРУ США Майкла Д'Андреа. Согласно последним данным, именно он курировал атаку на иранского генерала Сулеймани.

Иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке утверждает, что офицер ЦРУ погиб в результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане.

Напомним, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской Революции Касем Сулеймани был убит 3 января текущего года в Багдаде. Это случилось в ходе целенаправленного авиаудара ВВС США.