Появилась информация о гибели офицера ЦРУ, который курировал атаку на Сулеймани

Днем во вторник, 28 января, в СМИ появилась информация о гибели высокопоставленного офицера ЦРУ США Майкла Д'Андреа. Согласно последним данным, именно он курировал атаку на иранского генерала Сулеймани.
Иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке утверждает, что офицер ЦРУ погиб в результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане.
Напомним, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской Революции Касем Сулеймани был убит 3 января текущего года в Багдаде. Это случилось в ходе целенаправленного авиаудара ВВС США.