Власти США просят граждан не планировать поездки в Китай из-за коронавируса

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28 января 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Гражданам США следует отказаться от поездок в Китай из-за вспышки коронавируса. Такие рекомендации дают американские центры по контролю и профилактике заболеваний.

Исключение составляют деловые или связанные с крайними обстоятельствами поездки. О путешествиях нужно временно забыть.

Всем, кому необходимо отправиться в Китай, советуют избегать любых контактов с больными людьми, не посещать рынки, где продают животных и продукты животного происхождения. Также рекомендуется часто мыть руки с мылом и водой как минимум по 20 секунд.

Не остался в стороне от профилактики и Госдеп США, который также призвал сограждан отложить поездки в КНР. Американское внешнеполитическое ведомство повысило уровень опасности при посещении КНР до трех, а поездкам в провинцию Хубэй госдепартамент присвоил самый высокий - четвертый уровень опасности.

Наиболее нежелательным местом посещения Китая Госдеп назвал Хубэй, потому что в этой провинции ограничены возможности «по оказанию экстренных услуг гражданам США».