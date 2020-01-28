В ГД прокомментировали обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России

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28 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг Эстонии, pixabay.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса в адрес России.

Ранее Пыллуаас заявил, что власти РФ пытаются в угоду собственным целям "переписать историю".

Водолацкий отметил, что чем ближе 75-летие Победы над фашисткой Германией, тем чаще Россия будет слышать заявления от тех руководителей, которые фактически выполняют "заказ" по дискредитации Советского Союза и советского воина. Политик назвал подобную ложь кощунственной, но призвал быть к ней готовыми и иметь силы ей противостоять.