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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В ГД прокомментировали обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ГД прокомментировали обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России
флаг Эстонии, pixabay.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса в адрес России.

Ранее Пыллуаас заявил, что власти РФ пытаются в угоду собственным целям "переписать историю".

Водолацкий отметил, что чем ближе 75-летие Победы над фашисткой Германией, тем чаще Россия будет слышать заявления от тех руководителей, которые фактически выполняют "заказ" по дискредитации Советского Союза и советского воина. Политик назвал подобную ложь кощунственной, но призвал быть к ней готовыми и иметь силы ей противостоять.

ЕТ

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