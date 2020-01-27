В Польше вооруженный дорожным знаком местный житель напал на российский грузовик

//В мире 13+

27 января 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Скриншот видео на YouTube-канале Beata Genowefa

В центре польского города Стшельцы Краеньские произошел инцидент – местный житель с криками «это мой город, я здесь главный» напал на российский грузовик.

Перед этим он вырвал дорожный знак и, остановив фуру, начал бить железным знаком по лобовому стеклу большегруза. В машине в этот момент находились двое граждан России, которые в результате дорожного нападения не пострадали.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в больницу, заподозрив его в неадекватном поведении. К тому же выяснилось, что перед этим происшествием он угнал легковой автомобиль, заправил его, но не заплатил за топливо.