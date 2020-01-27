В Польше вооруженный дорожным знаком местный житель напал на российский грузовик

В центре польского города Стшельцы Краеньские произошел инцидент – местный житель с криками «это мой город, я здесь главный» напал на российский грузовик.
Перед этим он вырвал дорожный знак и, остановив фуру, начал бить железным знаком по лобовому стеклу большегруза. В машине в этот момент находились двое граждан России, которые в результате дорожного нападения не пострадали.
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в больницу, заподозрив его в неадекватном поведении. К тому же выяснилось, что перед этим происшествием он угнал легковой автомобиль, заправил его, но не заплатил за топливо.