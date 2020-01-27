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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

ИГ пригрозила Израилю атаками

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

ИГ пригрозила Израилю атаками

Боевики террористической организации "Исламское государство", запрещённой в России, пригрозили Израилю атаками. Террористическая группировка распространила сообщение с угрозами Израилю в социальных сетях.

Газета The Times of Israel перевела сообщение ИГ, в котором говорится: "Сделаем Израиль полигоном для испытаний оружия". Аудиозапись представителей запрещенной в РФ организации была опубликована в Twitter.

ИГ хотят атаковать Израль с целью не допустить реализации плана американских властей по урегулированию на Ближнем Востоке. Вероятно, план администрации США будет обнародован в скором времени после встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Израиля Бени Ганца.

ИЧ

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