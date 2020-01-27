Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой. А сожалеть там есть о чем.

Одно помолвочное кольцо, дизайн которого разработал сам принц Гарри, украшено «огромным бриллиантом из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри — принцессы Дианы». Из-за отречения от семейства Меган также может лишиться и своей одежды и обуви, купленных за счёт бюджета, а это, на секундочку, 210 тысяч фунтов стерлингов.

У Гарри, к слову, все его шмотки забирать не собираются. Зато его лишили права носить военную форму. И если нам, простым обывателям, кажется, что в этом нет ничего особенного, то для члена королевской фамилии – это бесчестие. Погоны срывали в исключительных случаях - за предательство, измену или трусость в бою. А «рыжий принц» всего лишь отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

БИ

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

//новости ан

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…

//новости ан

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…

//новости ан

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он лично подписал еще в 2011 году