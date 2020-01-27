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27 января 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой. А сожалеть там есть о чем.

Одно помолвочное кольцо, дизайн которого разработал сам принц Гарри, украшено «огромным бриллиантом из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри — принцессы Дианы». Из-за отречения от семейства Меган также может лишиться и своей одежды и обуви, купленных за счёт бюджета, а это, на секундочку, 210 тысяч фунтов стерлингов.

У Гарри, к слову, все его шмотки забирать не собираются. Зато его лишили права носить военную форму. И если нам, простым обывателям, кажется, что в этом нет ничего особенного, то для члена королевской фамилии – это бесчестие. Погоны срывали в исключительных случаях - за предательство, измену или трусость в бою. А «рыжий принц» всего лишь отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.