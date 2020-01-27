В Европе упал спрос на российский газ

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27 января 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве заявляют, что «Газпром» сократил подачу голубого топлива в Европу в два раза. Причинами такой ситуации можно назвать неопределённость отношений России и Украины перед новым годом, а также тёплую зиму.



В новом году Россия прокачала 2 миллиарда кубометров газа, а заплатила при этом как за 4 миллиарда кубометров. Такие условия создали предпосылки для снижения стоимости российского газа на украинском рынке.



К тому же в Европе запаслись достаточным количеством газа. Из-за этого поставки пришлось сократить на 25% по сравнению с прошлым годом. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в прошлом году компания добыла 500 миллиардов кубометров газа, из них почти половина пошла на продажу за рубеж. Причём такие государства как Франция, Австрия, Нидерланды стали покупать газа намного больше, чем в предыдущие годы.



Когда соглашения о транзите газа с Украиной удалось подписать, покупатели расслабились. Всё это привело к падению цен на голубое топливо. Российский газовый концерн из-за этого понёс значительные потери.



Ещё одной причиной падения проса на российское голубое топливо являются поставки сжиженного природного газа в Европу из Америки и Катара. Переизбыток газа в Европе в ближайшее время будет сохраняться.



