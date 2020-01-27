Российским туристам на Хайнане советуют не покидать отели

Российским туристам, отдыхающим сейчас на китайском острове Хайнань, рекомендуют не покидать территории своих отелей из-за опасности заражения пневмонией, которую вызывает новый коронавирус.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин уточнил, что все путешественники из РФ имеют на руках обратные билеты и обеспечены всем необходимым, а туроператоры доводят до клиентов рекомендации о соблюдении мер предосторожности.

Подчеркивается, что в настоящий момент экскурсионные и другие дополнительные сервисы туристам не предоставляются.