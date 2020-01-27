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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Российским туристам на Хайнане советуют не покидать отели

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российским туристам на Хайнане советуют не покидать отели
Хайнань, pixabay.com
Российским туристам, отдыхающим сейчас на китайском острове Хайнань, рекомендуют не покидать территории своих отелей из-за опасности заражения пневмонией, которую вызывает новый коронавирус.
 
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин уточнил, что все путешественники из РФ имеют на руках обратные билеты и обеспечены всем необходимым, а туроператоры доводят до клиентов рекомендации о соблюдении мер предосторожности.
 
Подчеркивается, что в настоящий момент экскурсионные и другие дополнительные сервисы туристам не предоставляются.
ЕТ

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