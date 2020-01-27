Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

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27 января 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Американская и израильская пресса пишет, что вирус, который практически парализовал Китай и держит в страхе многие страны мира - искусственный и боевой. Он вырвался из секретных лабораторий Уханьского института вирусологии, который был открыт в январе 2018 года.

Разработки учреждения держатся в строгом секрете, лаборатории был присвоен высший уровень безопасности — четвертый. А это значит, что там проводились эксперименты с самыми опасными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания, например, вирус Эбола. Лабораторий четвертого уровня опасности в мире совсем мало. А Уханьский институт в Китае - единственный в своем роде, где введены беспрецедентные меры безопасности, и все сотрудники входят в исследовательские помещения только в герметических скафандрах.

Идея создания института родилась после вспышки эпидемии атипичной пневмонии, когда вирус унес жизни более 800 человек. В Китае решили создать передовой центр, который займется борьбой с новыми вирусными заболеваниями, а также будет хранить «очищенные штаммы вирусов» и станет своеобразной вирусной библиотекой, и выделил на строительство института 44 миллиона долларов. Но, как обычно дело одним поиском лечения не ограничилось. Лаборатория участвовала в секретной госпрограмме создания биологического оружия. Об этом рассказал бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам.

Самое опасное, если ядерные испытания разных стран контролируются мировым сообществом, то биологические исследования такого уровня - нет.