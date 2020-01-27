Мишель Обама стала обладательницей музыкальной премии Grammy

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27 января 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Мишель Обама, AUG/face to face

Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы Мишель стала обладательницей престижной музыкальной премии Grammy. Об этом стало известно вечером в минувшее воскресенье, 26 января.

Награда была вручена Мишель Обаме за "Лучший альбом разговорного жанра". Отмечается, что такую высокую оценку получила аудиокнига жены политика, которая переведена более чем на 30 языков мира.

Согласно последней информации, на территории США произведение Мишель Обамы стало настоящим бестселлером – его купили более 10 миллионов человек.