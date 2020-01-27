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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Мишель Обама стала обладательницей музыкальной премии Grammy

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Мишель Обама стала обладательницей музыкальной премии Grammy
Мишель Обама, AUG/face to face

Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы Мишель стала обладательницей престижной музыкальной премии Grammy. Об этом стало известно вечером в минувшее воскресенье, 26 января.

Награда была вручена Мишель Обаме за "Лучший альбом разговорного жанра". Отмечается, что такую высокую оценку получила аудиокнига жены политика, которая переведена более чем на 30 языков мира. 

Согласно последней информации, на территории США произведение Мишель Обамы стало настоящим бестселлером – его купили более 10 миллионов человек.

ЕТ

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