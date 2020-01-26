Привычка грызть ногти может стать причиной

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26 января 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в Шотландии с одним из местных жителей. Знакомая мужчины Карен Пит сообщила, что привычка грызть ногти, чуть не стала для него причиной смерти.

Женщина рассказала, что он обратился за помощью в Королевскую больницу Глазго, когда заметил, что у него опух палец. При этом Карен отметила, что ее знакомый «очень любил грызть ногти».

В результате врачи провели обследование и выявили паронихию (воспаление околоногтевого валика). Медики предупредили, что инфекция может дальше распространиться по руке и привести к летальному исходу.

Женщина добавила, что ее знакомому сделали операцию по удалению ногтевой платины. Карен считает, что теперь ее, скорее всего, не восстановить.

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