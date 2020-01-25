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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Грета Тунберг попала в расистский скандал

, 18:15 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: twitter

Грета Тунберг попала в расистский скандал
скандальное фото из twitter Ванессы Накате

Активистка из Уганды Ванесса Накате раздула скандал на почве расизма. Она не обнаружила себя на фото с Гретой Тунберг и посчитала, что ее удалили потому, что она негр. На самом деле, она просто, неудачно встала.

Скандал начался с записи чернокожей активистки. Ванесса Накате сфотографировалась в компании с Гретой Тунберг. Однако на опубликованном снимке себя она не обнаружила.

«Почему вы вырезали меня из фотографии? Я была частью группы», — возмутилась негритянка.

Запись тут же подхватили западные СМИ. Обрезавшему Ванессу Накате редактору пришлось объясняться. Ретушь снимка понадобилась для того, чтобы исправить общую композицию. На исходном фото за спиной Накате находится здание, которое портит общий вид.

С точки зрения профессиональной журналистики это объяснение обосновано. Стена здания на заднем фоне относится к категории «иллюстративного мусора». Подобный брак всегда обрезают.

Впрочем, Ванессу Накате это не успокоило. Она продолжает возмущаться и теперь пишет: «Должен ли африканский активист стоять посередине только из-за страха быть обрезанным?»

Африканский активист просто обязан стоять как-нибудь так, чтобы на заднем фоне не было ничего лишнего, если хочет не быть обрезанным. Ну, и как минимум, он обязан почитать учебники по профессиональной фотографии, чтобы понять, о чем говорил редактор.

После всей этой истории, появляется один только вопрос. Если завтра у Ванессы Накате сломается автомобиль, она тоже раздует скандал и заявит, что машина не едет, потому что в салоне сидит негр?

PS: на фото к этой публикации с правой стороны обрезана белокожая активистка. Это было сделано потому, что Ванесса Накате опубликовала панораму, которая слишком узка для публикации в СМИ.

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