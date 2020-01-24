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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Захарова и Клинцевич высказались по поводу рассекреченных документов ЦРУ о Бандере - агенте Гитлера

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова и Клинцевич высказались по поводу рассекреченных документов ЦРУ о Бандере - агенте Гитлера
Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Для российских политиков и общественности не стало открытием, что Степан Бандера был профессиональным агентом Адольфа Гитлера.  ЦРУ рассекретило данные о лидере Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в России), Бандере.

В архивных документах приведены факты о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Один из документов - доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". Бандера назван агентом Гитлера. Согласно раскрытым данным, за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" - написала Захарова в Fаcebook.

Сенатор Франц Клинцевич еще раз заявил, что чествование Бандеры как национального героя - это позор для Украины.
"Мы и до публикации архивных документов ЦРУ прекрасно знали, что Степан Бандера - убийца, фашист и пособник Гитлера. Не только знали, но и говорили об этом на весь мир, надеясь, что и Украина нас услышат. Но там почему-то внезапно перестали понимать русский язык. Теперь то же самое сказали и по-английски. Боюсь, что все равно не уразумеют", - отметил политик в своем посте в соцсети.

ИЧ

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Захарова и Клинцевич высказались по поводу рассекреченных документов ЦРУ о Бандере - агенте Гитлера

Захарова и Клинцевич высказались по поводу рассекреченных документов ЦРУ о Бандере - агенте Гитлера

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры как национального героя - позор для Украины".

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