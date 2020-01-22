Франция намерена сделать стволовые клетки доступными по цене

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22 января 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Новый 2020 год стартовал в одном из ведущих научных центров Франции с амбициозного проекта. В Тулузе в известном центре исследования рака Онкополь был открыт Институт взрослых стволовых клеток и регенерации (INCERE). Своим появлением он завершил оформление научно-исследовательского центра Онкополь.

Несмотря на свою значимость и стоимость 12,5 миллиона евро, проект был полностью профинансирован из регионального бюджета. Огромное здание в три этажа с общей площадью 3000 м2 создано для того, чтобы собрать в своих стенах исследователей и предпринимателей. Названное Институтом взрослых стволовых клеток и регенерации (INCERE), оно подчиняется и управляется французским учреждением крови (EFS) Окситани Пиренеи-Средиземноморье (Occitanie Pyrénées-Mediterranée), объединяя в своих стенах группы исследователей, занимающихся исследованиями и разработками стволовых клеток и восстановительной медицины.

«Это две основные темы исследований, в которых наше заведение пытается утвердиться в качестве ведущего игрока», - заявил президент EFS Франсуа Тужас. «Исследовательская деятельность является стратегическим приоритетом EFS, позволяющим ей участвовать в научном и медицинском прогрессе и готовиться к будущему … »

Регенеративная медицина является источником надежды для лечения многих патологий, особенно связанных со старением. Она была определена, как приоритетное направление в региональной инновационной стратегии Окситании, назвавшей эту область интеллектуальной специализации «Медицина и здоровье будущего».

Цель ее состоит в том, чтобы обеспечить длительную помощь пациенту путем введения терапевтических клеток. Данное направление является частью передовых лекарств терапии (ITNs). При этом клетки получают из стволовых клеток либо самого пациента, либо донора.

Сегодня многие методы клеточной терапии находятся в стадии разработки, в том числе в Окситании. Они основаны на использовании мезенхимальных стволовых клеток, присутствующих во всем организме, особенно в жировой ткани и костном мозге.

В течение долгого времени EFS предпринимало усилия для исследование мезенхимальных стволовых клеток (МСК) на предмет их терапевтического потенциала, особенно в сердечно-сосудистой, ортопедической и иммунологической областях.

Наука и бизнес под одной крышей

«Это здание объединило исследователей и предпринимателей, ранее разбросанных командами, на одной площадке. Это будет способствовать исследованиям и разработкам», - продчеркнула на открытие центра Кэрол Делга, - президент региона Окситании, присутствовавшая на инаугурации.

Два из трех этажей нового центра (первый и последний) отданы исследовательскому отделу STROMA Lab. «Это объединение имеет свою особенность, охватывая одновременно как область фундаментальных исследований, так и клиническую область», - рассказывает его директор, профессор Луи Кастейла. Для проведения этих исследований в STROMA Lab вошли команды из французского учреждения крови, CNRS, Университета имени Поля Сабатье, Национальной ветеринарной школы Тулузы и INSERM. Совсем недавно STROMA Lab стала одним из партнеров проекта INSPIRE, который позволит разрабатывать новые терапевтические методы здорового старения.

Помимо STROMA Lab, INCERE стал домом для другой уникальной команды, - CELL-EASY из Тулузы, которая развивает клинические производственные мощности (в фармацевтическом здании, специально разработанном для этой цели) и инновационные технологии, чтобы ускорить внедрение взрослых стволовых клеток в регенеративную медицину и стать лидером на рынке клеточной терапии.

Амбиции CELL-EASY очень высоки. Так, например, команда намерена создать «завод по производству клеток» с уникальными возможностями в Европе, для того, чтобы решать социальные задачи завтрашнего дня и стать глобальным игроком в области клеточной терапии. Ближайшая цель состоит в том, чтобы достичь мощностей 10 000 доз в год против 100, на текущий момент, и сократить производственные затраты в 10 раз, для того, чтобы сделать эти клеточные методы лечения доступными по цене.

Другие материалы на эту и аналогичные темы Вы можете посмотреть на блоге нашего корреспондента во Франции Натальи Копосовой https://estetichmed.ru.

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