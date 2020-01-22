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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Немецкие фермеры устроили акцию протеста во время сельскохозяйственной ярмарки

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкие фермеры устроили акцию протеста во время сельскохозяйственной ярмарки
Фото: соцсети

Так называемая зеленая неделя ежегодно проходит в Берлине уже более 90 лет. Однако на сей раз проход к выставочному комплексу перекрыли сотни тракторов. Плакаты, с которыми пришли протестующие, гласили: «Политики не сеют и не жнут, но думают, что все знают лучше». Аграрии Германии боятся, что из-за решения властей они могут окончательно разориться. 

 

Фермеров категорически не устраивает политика правительства, касающаяся развития сельского хозяйства. Во-первых, государство требует сократить, а то и вовсе прекратить применение ядовитых веществ для борьбы с насекомыми. А те в итоге сжирают весь урожай.

Во-вторых, чиновники выпустили указ, в котором предписывают гуманное содержание свиней, птиц и коров. Крестьяне опасаются, что в таких условиях они смогут производить значительно меньше продукции. 

Также фермеров поставили в довольно жесткие рамки относительно использования удобрений и содержания в них нитратов. 

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