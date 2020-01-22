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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Cпецслужбы и папарацци преследуют Меган Маркл как принцессу Диану и ищут в скандале российский след

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Cпецслужбы и папарацци преследуют Меган Маркл как принцессу Диану и ищут в скандале российский след

Это стало мировой сенсацией. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от выполнения обязанностей членов королевской семьи с весны нынешнего года. После этого они не будут более именоваться «Их Королевские Высочества».

По официальной версии событий принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили стать полностью самостоятельными. Поэтому они отказались от финансирования из бюджета и, соответственно, от выполнения королевских обязанностей. Елизавета II, которая поначалу была ошарашена таким известием, после нескольких дней раздумий поддержала внука, заявив, что он имеет полное право решать, как будет жить его семья.

Но почему же королеву заранее не предупредили хвалёные английские спецслужбы? Как могли проморгать начало такого громкого скандала, затрагивающего устои британской монархии? Действительно, это крупный провал МИ-5 и МИ-6. Ведь решение супругов не было спонтанным, а стало последствием целой серии дворцовых интриг и скандалов.

Меган Маркл ненавидят многие поклонники королевской семьи. Британцы уверены, что бывшая голливудская актриса долго плела паутину интриг, чтобы заставить принца Гарри отказаться от родственников ради неё. Впрочем, принц Гарри уже давно недоволен тем, что журналисты с подачи британских спецслужб преследуют его возлюбленную.Тогда герцог Сассекский заявил, что спецслужбы и папарацци преследовали и сводили с ума его мать, принцессу Диану, а теперь то же самое происходит и с женой.

В новом скандале в королевском семействе по старой привычке уже ищут российский след. Ведь в Англии много сторонников так называемой теории заговора. И в эту конспирологическую версию, судя по последним опросам, верят более трети жителей Туманного Альбиона.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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