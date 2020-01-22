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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Британский премьер-министр получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Британский премьер-министр получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency
Сегодня стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, которые будут посвящены 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
 
Об этом утром в среду, 22 января, сообщил представитель посольства Британии в Москве. Британский дипломат отметил, что в настоящий момент Борис Джонсон рассматривает полученное от российской стороны приглашение на празднование 75-летия Победы.
 
Подчеркивается также, что Лондон сейчас выясняет уровень участия Великобритании в данных мероприятиях.
 
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