Британский премьер-министр получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Сегодня стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, которые будут посвящены 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Об этом утром в среду, 22 января, сообщил представитель посольства Британии в Москве. Британский дипломат отметил, что в настоящий момент Борис Джонсон рассматривает полученное от российской стороны приглашение на празднование 75-летия Победы.

Подчеркивается также, что Лондон сейчас выясняет уровень участия Великобритании в данных мероприятиях.

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