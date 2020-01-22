//В мире 13+
Британский премьер-министр получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
22 января 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
22 января 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Олег Скуфинский возглавил федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Новый глава Росреестра сменил на этом посту Викторию Абрамченко, которая…
Общество
Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.
Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Обозначены правила, которым должен следовать человек, чтобы снизить риск появления в организме злокачественного новообразования. Рекомендации…
Работающие в Германии специалисты в области онкологии обозначили бытовые привычки, которые способны провоцировать рак. Об этом рассказывается…
Текущий год станет решающим для всей Земли. Об этом говорится в приписываемом французскому астрологу Нострадамусу пророчестве, который разместили…
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал распространение коронавируса из КНР. По словам эксперта, исходя из опыта…
В мире
В новом скандале в королевском семействе по старой привычке уже ищут российский след. Ведь в Англии много сторонников так называемой теории заговора.
Общество
«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД…
Мужчина за рулем машины каршеринга сбил девушку на тротуаре в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию предоставили в среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу…
Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев…
Происшествия
В городском округе Серпухов Московской области в среду, 22 января, один пожарный погиб, а еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси во время тушения возгорания…
22 января в Абхазии начинается выдвижение кандидатов на пост президента. Регистрация кандидатов будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не…
На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы…
Общество
Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…
В 2021 году он готовится совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии.
Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 января, подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском…
В мире
Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…
Герцог и герцогиня Сассекские пригрозили журналистам судом. Принц Гарри и его супруга Меган, согласно последней информации, не желают, чтобы сотрудники СМИ вмешивались…
В среду, 22 января, стало известно, что президентом Греции впервые стала женщина. Согласно последней информации, на данный пост избрали председателя Государственного…
Общество
Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…
Сегодня стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, которые будут посвящены 75-летию окончания…
Актриса Татьяна Арнтгольц считает себя вполне счастливой: выросла в крепкой дружной семье, с первого раза поступила в театральное училище, востребована публикой…
Самым реальным вариантом развития событий в Донбассе в 2020 году является отсутствие каких-либо реальных подвижек к миру. Соответствующую точку зрения высказала…
Сенаторы утвердили заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ. Кандидатуру Краснова поддержали 163 члена Совфеда.
В США и Западной Европе в феврале начнутся одни из самых масштабных и продолжительных для этого года учений ВС США, которые называются DEFENDER Europe 2020.
Утром в среду в ходе открытия торгов Московской биржи курс доллара снизился по сравнению с показателями закрытия. По состоянию на 10 утра доллар стоил 61,81 рубля – на…
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония должна постоянно находится в состоянии повышенной готовности и принять необходимые меры против нового коронавируса.
Вы Вэньфэн, принадлежащая к крошечной китайской этнической группе хэчжэнь — одна из немногих людей в своем сообществе, которые все еще могут делать одежду из кожи рыб.
В прошлом году «Роскосмос» получил из бюджета грандиозную, звёздных размеров сумму - 260 млрд руб. Корпорация сумела переварить только 22% из них.
Общество
Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…
Обозначены три самых частых признака наступающего инсульта головного мозга. Информацию, посвященную данной теме, озвучили некоторое время назад специалисты, говорится…
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что приветствует повторное назначение Александра Новака министром энергетики России.
В Южно-Сахалинске в среду, 22 января, маленькая девочка утонула в ванне. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе следственного управления…
Российский миллиардер Владимир Потанин купил долю своего партнера Григория Березкина в Быстринском руднике на Дальнем Востоке России, сообщили во вторник, 21 января…
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на своей странице в социальной сети Facebook на недавнюю пикировку между экологической активисткой Гретой Тунберг…
Президент Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин во вторник, 21 января, был назначен новым министром спорта России.
В 2020 году право на страховую пенсию наступает у женщин, родившихся во втором полугодии 1964 года, – в 55,5 лет, а у мужчин, родившихся во втором полугодии 1959 года…
Александр Новак сохранил свой пост министра энергетики России после перестановок в правительстве, заявили в Кремле во вторник, 21 января.
В среду, 22 января, Совет Федерации в рамках пленарного заседания освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Политика поблагодарили за вклад…
Совет Федерации в среду, 22 января, объявил о готовности взаимодействовать с новым правительством России. Об этом на открытии весенней сессии палаты заявила спикер…
Общество
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…
Семья Самарской области направлялись в Краснодар через Адыгею, по дороге малышу стало плохо. Отец мальчика обратился к дорожным полицейским, дежурившим в тот день…
Поддержки 54% населения Путину достаточно для того, чтобы провести референдум о третьем сроке с гарантированным нужным результатом. Однако он этого не хочет.
Звезда русского шансона, 56-летняя Вика Цыганова восхитила поклонников идеальной фигурой в купальнике. В настоящий момент знаменитая артистка вместе со своим супругом…
Жюри конкурса «Миссис Вселенная» назвало победительницу – ей стала уроженка Санкт-Петербурга, многодетная мать и дипломированный доктор Ксения Вербицкая.
В среду, 22 января, народная артистка РСФСР Валентина Талызина празднует юбилей. С 85-летием знаменитую актрису и любимицу публики сегодня поздравил президент Российской…
Российские аэропорты усилили проверку прибывающих из Китая путешественников, чтобы выявлять людей, зараженных новым коронавирусом.
Влад Росс, астролог с Украины, сделал прогноз о будущем Донбасса, где с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, участниками которого являются силовики…
Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в среду, 22 января, сообщила, что из-за теплой погоды граждане России могут встретить…
В закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда будут внесены изменения. Такое поручение министерству финансов и министерству труда…
В китайском городе Ухань появился новый коронавирус, который унес уже шесть человеческих жизней, еще 300 человек заражены.
Футболист сидит на скамейке или тренируется спустя рукава и получает огромные деньги, это в корне неправильно. Как минимум пора перейти на бонусную систему.
49-летняя бухгалтер одной из сочинских автономных НКО обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она заключила фиктивные договоры с фирмами и похитила деньги…
Неизвестные ограбили в Мексике автобус с польскими туристами. Согласно последней информации источников, путешественники лишились своих документов, наличных денег…
Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли приведшую к провалу вылазку в «серой зоне» Донбасса. Об этом рассказывается в информации, распространенной Народной…
Журналист Тед Ролл в статье для американского издания CounterPunch сообщил, что в свое время власти Соединенных Штатов Америки "немало потрудились" для того, чтобы…