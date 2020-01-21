Случайный посетитель стриптиз-бара стал его пленником. Танцовщицы удерживали мужчину, чтобы опустошить его банковский счет

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21 января 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Случайный посетитель стриптиз-клуба в Великобритании не мог покинуть заведение больше 12 часов. Танцовщицы силой удерживали клиента, чтобы опустошить его банковский счет.

В полицию поступило необычное заявление о том, что стриптизерши обокрали одного из посетителей. Бизнесмен заглянул в клуб под утро, а ушел только в полдень, когда заведение было уже закрыто. Все это время он был «пленником» стриптизерш. Они насильно удерживали его в кабинке для приватных танцев и вливали в него алкоголь.

Когда же клиент наконец-то смог покинуть бар, с его счета пропали 33 тысячи фунтов стерлингов, это около 2,6 миллионов рублей. И он совсем не помнит, как переводил деньги на счет заведения. Как пишет The Sun, полицейские подозревают, что мошенницы, напоив бизнесмена до бесчувствия, разблокировали его смартфон с помощью отпечатка пальца.

Танцовщицам грозят обвинения в краже, мошенничестве, сексуальном насилии и незаконном лишении свободы. Всех причастных задержали, а заведение закрыли.