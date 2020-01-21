Гражданин России пытался провезти в Эстонию 130 тысяч евро в носках

Гражданин Российской Федерации пытался провезти на территорию Эстонии 130 тысяч евро, спрятанные в носках. Мужчина, согласно последней информации, был задержан на пограничном пункте в Нарве.

Инцидент произошел еще 27 декабря прошлого года. У 68-летнего Сергея Норина в ходе таможенного контроля нашли спрятанные в носках 130,3 тысячи евро, а также 5,2 тысячи рублей. Все наличные были конфискованы. Россиянин после отбытия тюремного заключения был выслан с территории Эстонии. Ему запретили въезжать в страну в течение пяти лет.