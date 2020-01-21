Молдова и Украина заблокируют Приднестровье в апреле

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21 января 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Молдова и Украина с апреля закроют границу для жителей Приднестровья. Депутаты парламента республики Молдова предложили запретить на законодательном уровне своим гражданам посещать Приднестровье. Это создаёт дополнительную напряжённость в регионе.



Руководство страны считает, что такие действия не навредят собственному народу. Однако эксперты предполагают, что власть провоцирует граждан на новый конфликт. Важно найти в этих условиях правильное решение.



В Тирасполе надеются, что представитель ОБСЕ сможет посетить непризнанную республику и помочь её жителям. Тирасполь несколько дней назад просил Кишинёв отказаться от давления на приднестровских автовладельцев. Им запретят выезд с территории республики. Но молдавское руководство проигнорировало просьбу. В результате этого Приднестровье приняло зеркальные меры и закрывает возможность проезда через свою территорию молдавским автомобилям.



Приднестровье заблокировано с двух сторон Молдавией и Украиной. Действия Киева и Кишинёва могут привести к тому, что приднестровские предприятия остановят свою работу.



Для какой цели власти двух конфликтующих сторон решили усилить противостояние? Ещё полгода назад можно было говорить, что диалог Кишинёва и Тирасполя является лучшим примером урегулирования конфликта. Однако сейчас кто-то вновь начал "подкидывать дров в затухший костёр".



