В Польше нашли советский бомбардировщик, сбитый фашистами

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21 января 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

обломки самолета, Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/

В Силезском воеводстве на юго-западе Польши была найдена воронка диаметром 12 м, в которой находились обломки американского бомбардировщика B-25 Mitchell. Они в годы войны поставлялись Красной армии.

В ходе раскопок поисковикам также удалось найти останки трех членов экипажа. Установлено, что данный бомбардировщик был сбит 19 января 1945 года, когда он пролетал неподалеку от фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" рядом с городом Освенцим.

Раскопки в районе воронки пришлось приостановить, поскольку среди обломков самолета были замечены пулеметные патроны. Эксперты приняли решение вызвать саперов. Сейчас место крушения воздушного судна находится под охраной полиции.

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