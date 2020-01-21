Британский постпред при ООН Карен Пир раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза организации по Сирии

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21 января 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Карен Пирс, фото из соцсети

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковалa Россию из-за созыва Совета Безопасности организации по Сирии. Британский постпред считает доказательства России на тему необъективности доклада ОЗХО о "химатаке" в сирийской Думе в 2018 году неубедительными, - сообщает kp.ru.

Британский политик убеждена, что Россия пытается "защитить сирийский режим от ответственности за применение химического оружия".

Во время неформальной встречи Совбеза ООН для обсуждения доклада российские представители обратила внимание на показания местных жителей, которые заявляли, что химоружие не применялось.

Также на заседании были показаны материалы, которые свидетельствовали, что баллоны с хлором сбросили на здания в Думе с самолета. Конкретно эти "аргументы не убедили" Карен Пирс и членов ОЗХО в Гааге. "И мы уверены, что они не убедят представителей государств, входящих в ООН, в Нью-Йорке", - сказала Пирс.

7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума под Дамаском было применено химоружие.

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