Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Британский постпред при ООН Карен Пир раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза организации по Сирии

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Британский постпред при ООН Карен Пир раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза организации по Сирии
Карен Пирс, фото из соцсети

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковалa Россию из-за созыва Совета Безопасности организации по Сирии. Британский постпред считает доказательства России на тему необъективности доклада ОЗХО о "химатаке" в сирийской Думе в 2018 году неубедительными, - сообщает kp.ru.

Британский политик убеждена, что Россия пытается "защитить сирийский режим от ответственности за применение химического оружия".

Во время неформальной встречи Совбеза ООН для обсуждения доклада российские представители обратила внимание на показания местных жителей, которые заявляли, что химоружие не применялось.

Также на заседании были показаны материалы, которые свидетельствовали, что баллоны с хлором сбросили на здания в Думе с самолета. Конкретно эти "аргументы не убедили" Карен Пирс и членов ОЗХО в Гааге. "И мы уверены, что они не убедят представителей государств, входящих в ООН, в Нью-Йорке", - сказала Пирс.

7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума под Дамаском было применено химоружие.

Читайте также:

1. Зампостпреда Сирии при ОЗХО: в сирийской Думе нашли химикаты из Солсбери

2. Лавров заявил о наличии доказательств того, что химатака в Думе была постановкой

ИЧ

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о готовящихся изменениях в личной жизни. Анастасия выходит замуж. Свадьба планируется до конца 2020 года. Дату выберут…

//новости ан

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза организации по Сирии. Она назвала доказательства России на тему необъективности…

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вероятность проникновения нового коронавируса из Китая в Россию есть. К настоящему моменту известно о 217 заболевших, четверо…

//новости ан

Иранские представители расследования крушения самолета Boeing украинской авиакомпании сообщили, что пассажирское воздушное судно было сбито двумя ракетами класса…

В Томской области устанавливаются личности 10 человек, погибших при пожаре дома в поселке Причулымский Асиновского района. Одноэтажное деревянное здание в сибирском…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…

//новости ан