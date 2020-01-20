США будет расколото на несколько частей

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20 января 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Известный российский журналист-международник Юрий Сигов считает, что независимо от того, кто станет главой США, государство в любом случае будет расколото на несколько частей.



Многие думают, что руководство США озабочено проблемами Сирии, Ирана или Донбасса, однако это не так. Американские лидеры всерьёз напряглись, так как в конце года в США пройдут выборы президента и членов парламента. В зависимости от того, кто окажется в Белом доме, будет выстроена та или иная международная политика.



Многие американские СМИ до сих пор не успокоились относительно темы импичмента президенту США. Вообще ситуация в Белом доме довольно странная. Главу государства поносят все, кому не лень. Его ненавидят многие партнёры США, однако он по-прежнему трудится в должности президента. Складывается впечатление, что Трамп является тайным агентом Кремля.



При этом экономика американского государства за время правления Трампа несколько окрепла. Оппозиция ничего кроме своей ненависти в адрес президента выдвинуть не может. А простой американец считает: если ему живётся лучше, чем при предыдущем президенте-демократе, то зачем менять Трампа на другого главу государства?



Уровень коррупции во власти в Америке довольно высокий. Соответственно, если жизнь простых граждан страны стабильна, проводить импичмент и менять власть, американцам просто невыгодно. К тому же это негативно сказывается на имидже государства.



