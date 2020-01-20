Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Ближний Восток входит в состояние затяжного военного конфликта и хаоса

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ближний Восток входит в состояние затяжного военного конфликта и хаоса

Доктор политических наук Николай Плотников поделился с "Независимой газетой" своим видением будущего Ближнего Востока. По его мнению, регион стал представлять территорию хаоса. Государства разрушены.

Всё началось с военной операции США в Ираке. Главным итогом этого стало создание террористической организации, запрещённой в России, «Исламское государство». Коррупция безработица и нехватка ресурсов в Ираке также создаёт предпосылки для недовольства населения.

Далее война перешла в Сирию, Йемен. Весьма сложная ситуация сложилась в Иордании. Многие эксперты предполагают, что в этом государстве также может начаться война по сценарию «арабской весны».

Сложная обстановка в Ливане, жертвами конфликта стали уже сотни людей. Ливанский кризис вызван недовольством народа к политической системе в стране. Выступления носят не только социальный, но и религиозный характер.

В последние дни США пытается разорвать изнутри Иран. Он подвергся серьёзному давлению сразу после избрания Трампа президентом США.

Палестино-израильский конфликт в ближайшее время решить не получится ни при каких условиях.

Сирия потеряла контроль над своей территорией практически сразу с начала войны. Однако при помощи России и Ирана правительство страны контролирует порядка 80% своей территории.

2020 год для Ближнего Востока может оказаться ещё более жарким. Страны будут вовлекаться в глубокий военный кризис, разрешить который довольно сложно.

ПВ

//картина дня

Политика

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…

Наталью Бочкаревуобвиняли в хранении наркотиков, но она уверяла, что ничего не знала о запрещенных веществах, а признала вину лишь в том, что обнаружив у себя этот…

//новости ан

В Москве появились «съёмные квартиры для создания семьи». Не успели журналисты рассказать о странной тенденции московского рынка недвижимости, как на нее тут же…

//новости ан

//новости ан

В Дагестане массовое заражение. В больницы уже доставлено 193 человека с диагнозом «кишечная инфекция», из них 103 ребенка. Причина заражения – питьевая вода в городской…

//новости ан

//новости ан