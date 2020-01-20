Ближний Восток входит в состояние затяжного военного конфликта и хаоса

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20 января 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор политических наук Николай Плотников поделился с "Независимой газетой" своим видением будущего Ближнего Востока. По его мнению, регион стал представлять территорию хаоса. Государства разрушены.



Всё началось с военной операции США в Ираке. Главным итогом этого стало создание террористической организации, запрещённой в России, «Исламское государство». Коррупция безработица и нехватка ресурсов в Ираке также создаёт предпосылки для недовольства населения.



Далее война перешла в Сирию, Йемен. Весьма сложная ситуация сложилась в Иордании. Многие эксперты предполагают, что в этом государстве также может начаться война по сценарию «арабской весны».



Сложная обстановка в Ливане, жертвами конфликта стали уже сотни людей. Ливанский кризис вызван недовольством народа к политической системе в стране. Выступления носят не только социальный, но и религиозный характер.



В последние дни США пытается разорвать изнутри Иран. Он подвергся серьёзному давлению сразу после избрания Трампа президентом США.



Палестино-израильский конфликт в ближайшее время решить не получится ни при каких условиях.



Сирия потеряла контроль над своей территорией практически сразу с начала войны. Однако при помощи России и Ирана правительство страны контролирует порядка 80% своей территории.



2020 год для Ближнего Востока может оказаться ещё более жарким. Страны будут вовлекаться в глубокий военный кризис, разрешить который довольно сложно.



