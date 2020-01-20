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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Розовые шапочки против Трампа

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Розовые шапочки против Трампа

Несколько тысяч американских женщин вышли на улицы крупнейших городов США. Они выражают своё недовольство относительно ряда вопросов, касающихся гендерной политики и соблюдения прав женщин. Помимо этого они осуждают сексистские суждения главы государства.

Марш носит политический характер. Несколько лет назад женщины уже проводили подобное мероприятие. На него дамы приходили в розовых шапочках, которые с того времени стали символом неприятия президента страны.

Основным штатом, который имеет «колеблющуюся политику», является Невада. Президент Дональд Трамп особо опасался итогов выборов в этом регионе.
В прошлом году политическая акция перешла в Вашингтон. Протестующие женщины были рады тому, что слабый пол смог попасть в состав Палаты представителей.

Руководитель женского марша отметила, что эта акция перед президентскими выборами является последней. Женщины намерены добиться запланированного несколько лет назад. В первую очередь, они хотят отстранить от власти Дональда Трампа и не допустить его переизбрания.

Как ни странно, в США по-прежнему женщины имеют определённые ограничения по сравнению с мужчинами. К примеру, они получают меньшую зарплату на определённых производствах.

ПВ

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