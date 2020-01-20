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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Руководство Ирана опасается прихода в парламент прозападных реформистов

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Ирана опасается прихода в парламент прозападных реформистов

Многие сторонники главы иранского государства оказались не допущенными к выборам в парламент страны.

Члены Совета стражей Конституции считают, что глава государства подрывает национальное единство. В стране складывается напряжённая политическая обстановка. Ряд политиков не допустили к приближающимся выборам в меджлис. Реформисты, выступающие за диалог с Западом, не могут выдвинуть свои кандидатуры на выборы. В качестве официальной причины отказа называются многочисленные обвинения в коррупционных нарушениях.
Даже на общей молитве можно заметить, что реформисты находятся не в первых рядах, а на дальних. Самого президента Ирана начали обвинять в провале экономической политики.

Надвигающиеся выборы могут иметь очень низкую явку. Попытки иранского руководства исправить ситуацию силовым методом приведут к тому, что голосование в меджлис будет сорвано. Это означает, что существующая власть будет иметь слабую легитимность.

Влияние на Иран извне усиливается. По существу власть в стране боится «свежих и новых политиков», которые могут оказаться неуправляемыми. После их прихода в руководстве может произойти серьёзный раскол. Этим обязательно воспользуются западные государства, которые давно пытаются ослабить Иран с политической и военной точек зрения.

ПВ

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