Руководство Ирана опасается прихода в парламент прозападных реформистов

//В мире 13+

20 января 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Многие сторонники главы иранского государства оказались не допущенными к выборам в парламент страны.



Члены Совета стражей Конституции считают, что глава государства подрывает национальное единство. В стране складывается напряжённая политическая обстановка. Ряд политиков не допустили к приближающимся выборам в меджлис. Реформисты, выступающие за диалог с Западом, не могут выдвинуть свои кандидатуры на выборы. В качестве официальной причины отказа называются многочисленные обвинения в коррупционных нарушениях.

Даже на общей молитве можно заметить, что реформисты находятся не в первых рядах, а на дальних. Самого президента Ирана начали обвинять в провале экономической политики.



Надвигающиеся выборы могут иметь очень низкую явку. Попытки иранского руководства исправить ситуацию силовым методом приведут к тому, что голосование в меджлис будет сорвано. Это означает, что существующая власть будет иметь слабую легитимность.



Влияние на Иран извне усиливается. По существу власть в стране боится «свежих и новых политиков», которые могут оказаться неуправляемыми. После их прихода в руководстве может произойти серьёзный раскол. Этим обязательно воспользуются западные государства, которые давно пытаются ослабить Иран с политической и военной точек зрения.



