В пекинской больнице мужчина напал на людей с кухонным ножом

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20 января 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

нож, pixabay.com

В пекинской больнице мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате случившегося ранения получили четыре человека.

Происшествие было зафиксировано днем в больнице Чаоян, расположенной в центре Пекина. Известно, что 36-летний нападавший скрылся с места преступления, однако, через некоторое время полицейским удалось его задержать.

Отмечается, что пострадали три человека из числа медицинского персонала и один посетитель клиники. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает. Данных о мотивах злоумышленника пока не поступало. Читайте также: 1. В американском штате Юта была открыта стрельба, четверо погибших