В пекинской больнице мужчина напал на людей с кухонным ножом

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Пьяный «в дрова» авиадебошир, которого полиция катала на тележке во «Внуково», оказался российским чиновником
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20 января 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Пьяный «в дрова» авиадебошир, которого полиция катала на тележке во «Внуково», оказался российским чиновником
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