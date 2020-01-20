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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В пекинской больнице мужчина напал на людей с кухонным ножом

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В пекинской больнице мужчина напал на людей с кухонным ножом
нож, pixabay.com
В пекинской больнице мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате случившегося ранения получили четыре человека.
 
Происшествие было зафиксировано днем в больнице Чаоян, расположенной в центре Пекина. Известно, что 36-летний нападавший скрылся с места преступления, однако, через некоторое время полицейским удалось его задержать.
 
Отмечается, что пострадали три человека из числа медицинского персонала и один посетитель клиники. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает. Данных о мотивах злоумышленника пока не поступало.
 
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