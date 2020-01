Австралию осыпал разрушительный град размером с

В некоторых районах юго-восточной Австралии прошел сильный шторм с градом. Отмечается, что за сутки экстренные службы получили более 1,5 тыс. вызовов, связанных с повреждениями зданий и не только.

Грозы охватили разрушенное лесным пожаром восточное побережье Австралии

Согласно источнику, град был размером с «мяч для гольфа». Местные СМИ сообщили, что из-за обрушившейся на города стихии пострадали стекла автомобилей, повалены деревья и поломаны ветки. Известно, что шторм охватил штат Новый Южный Уэльс, Канберру и другие крупные города Австралии.

Уточняется, что накануне по Австралии «прошлась» песчаная буря, клубы пыли и песка достигали 10 этажа, а порывы ветра 100 километров в час.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk