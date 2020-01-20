Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Австралию осыпал разрушительный град размером с "мяч для гольфа"

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Австралию осыпал разрушительный град размером с
Фото: pixabay.com

В некоторых районах юго-восточной Австралии прошел сильный шторм с градом. Отмечается, что за сутки экстренные службы получили более 1,5 тыс. вызовов, связанных с повреждениями зданий и не только.

Грозы охватили разрушенное лесным пожаром восточное побережье Австралии

Грозы охватили разрушенное лесным пожаром восточное побережье Австралии

Согласно источнику, град был размером с «мяч для гольфа». Местные СМИ сообщили, что из-за обрушившейся на города стихии пострадали стекла автомобилей, повалены деревья и поломаны ветки. Известно, что шторм охватил штат Новый Южный Уэльс, Канберру и другие крупные города Австралии.

Уточняется, что накануне по Австралии «прошлась» песчаная буря, клубы пыли и песка достигали 10 этажа, а порывы ветра 100 километров в час.

 

БА

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В России с высокоскоростным железнодорожным движением все очень сложно. С одной стороны, у нас из Москвы ходят Сапсаны в Петербург и Нижний Новгород, есть Аллегро…

//новости ан

//новости ан

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что компетентные органы государственной власти поддерживают активные контакты с другими странами на фоне…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…