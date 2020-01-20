Самолёт президента продадут или разыграют в лотерею

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20 января 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Мексиканское правительство намерено разыграть в лотерею личный лайнер президента страны. Сам глава государства заявил, что не намерен пользоваться самолётом. Boeing 787-был куплен предыдущим руководством за 218 миллионов долларов.



Президент отметил, что его необходимо продать, сдать в аренду или вообще разыграть в лотерее. Руководитель страны летает только коммерческими рейсами. Зарубежных командировок глава Мексики пока не имеет.



Покупатели самолёта нашлись практически сразу. Но никто не смог набрать необходимой суммы. За лайнер просят порядка 130 миллионов долларов. На его обслуживание потрачено уже несколько миллионов долларов. Пока что Boeing стоит в США.



Чтобы собрать необходимую сумму денег, власти страны намерены выпустить несколько миллионов лотерейных билетов. После розыгрыша руководство страны передаст самолёт обладателю счастливого билета. Помимо этого ему гарантируется бесплатное техническое обслуживание лайнера. Глава государства планирует использовать деньги за самолёт на медицинское оборудование для поликлиник своей страны. Данное предложение направлено в Вашингтон, однако там пока не ответили. Самолёт имеет хорошее техническое оборудование, связь, защитные системы.



